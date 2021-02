Grande Fratello Vip 6 | nel cast una ex gieffina e un mezzobusto in pensione? Le nuove indiscrezioni

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nonostante la quinta edizione delVip non sia ancora finita (in queste ore un fortissimo dolore ha investito i concorrenti della Casa, Dayane Mello in primis), si parla già della prossima. Tra le pagine di Chi, spuntano fuori pure due nomi interessanti. Raffaella Fico e Attilio Romita verso ilVip 6?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - Giorgiolaporta : #Conte non è più il #PresidenteDelConsiglio, parola di #Mattarella. Addio alle dirette a reti unificate, ai persona… - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', il dolce biglietto di Rosalinda ad Andrea Zenga #andreazenga - ehamicamiaemily : RT @nebbiadimattina: oggi è finito il grande fratello con il pianto straziante di dayane, rosalinda mariateresa e stefania, le lacrime soff… - infoitcultura : Giulia Salemi: “Sogno di crearmi una famiglia” - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 -

Ad annunciarlo via social è stato Juliano , l'altro della modella brasiliana che proprio alcune settimane fa era intervenuto in video - collegamento al Vip per fare una ...Dayane Mello parla del Lucas: "Era il nostro cucciolo" La modella, in queste ore, ha deciso di restare nella Casa del Vip ( venendo orrendamente criticata ): "Non posso ... Una tragica notizia si è abbattuta sul GF Vip 5: Dayane ha saputo che suo fratello Lucas non c'è più e non può andare in Brasile per dirgli addio.