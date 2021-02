Gli abbracci non bastano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’insoddisfazione in un abbraccio Ci si abbraccia per ritrovarsi interi, rivelava Alda Merini. Domenica scorsa Gattuso e la squadra si sono abbracciati a lungo dopo il gol di Politano che ha allontanato momentaneamente gli azzurri dal ciglio del burrone. Almeno Il gruppo è sano, hanno commentato in tanti, Rino sarà pure un rompipalle ma la squadra lo segue, è il mantra di queste ore che precedono l’avvio di un febbraio senza soste. Accadde lo stesso a Salisburgo qualche tempo fa, il gol di Insigne e l’abbraccio liberatorio con Ancelotti a ribadire che il peggio era ormai alle spalle. Poi sappiamo com’è andata, abbracciarsi e dirsi addio, con reciproco malcontento. Perché in questo Napoli è l’insoddisfazione a farla da padrone. Quella dei calciatori, spesso e volentieri bloccati a Napoli in un loop ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’insoddisfazione in uno Ci sia per ritrovarsi interi, rivelava Alda Merini. Domenica scorsa Gattuso e la squadra si sonoati a lungo dopo il gol di Politano che ha allontanato momentaneamente gli azzurri dal ciglio del burrone. Almeno Il gruppo è sano, hanno commentato in tanti, Rino sarà pure un rompipalle ma la squadra lo segue, è il mantra di queste ore che precedono l’avvio di un febbraio senza soste. Accadde lo stesso a Salisburgo qualche tempo fa, il gol di Insigne e l’o liberatorio con Ancelotti a ribadire che il peggio era ormai alle spalle. Poi sappiamo com’è andata,arsi e dirsi addio, con reciproco malcontento. Perché in questo Napoli è l’insoddisfazione a farla da padrone. Quella dei calciatori, spesso e volentieri bloccati a Napoli in un loop ...

napolista : Gli abbracci non bastano POSTA NAPOLISTA – L’abbraccio di domenica scorsa, come quello di Salisburgo, è sincero ma… - ClarabellaBest : RT @debora_ergas: Il 3 febbraio di 5 anni fa veniva ritrovato il corpo martoriato di #GiulioRegeni Bella la solidarietà e belli gli abbrac… - fedeperibangtan : RT @singvlarity___: comunque secondo me jungkook è il tipo di ragazzo che ti da gli abbracci da dietro poggiando la testa sulla tua spalla - iamfrederica : RT @MaddiCassy: Gli abbracci che scaldano il cuore ?? #zeynepikurtaralim #zeybar #DogdugunEvKaderindir - singvlarity___ : comunque secondo me jungkook è il tipo di ragazzo che ti da gli abbracci da dietro poggiando la testa sulla tua spalla -

Ultime Notizie dalla rete : Gli abbracci Ricambi di lusso: il re gioca nel Genoa, ma il Napoli li ha più decisivi

Le sue lacrime di gioia a fine partita hanno fatto il giro del mondo, così come gli abbracci al c.t. Angelovski (di soli sette anni più anziano di lui) e ai compagni di reparto Elmas e Nestorovski, ...

Roma, caso Dzeko - Fonseca: è l'ora del faccia a faccia

Ed a suggellare il suo ritorno in squadra ci hanno pensato anche gli account social della Roma, che ... nel senso che ovviamente non ci possono essere stati baci e abbracci come tra due vecchi amici ...

Alla ’Boari’ tornano gli abbracci il Resto del Carlino Countdown quasi terminato: domani il Parma abbraccia Pellè

In gialloblù la sua prima parentesi non è stata certamente esaltante con un solo gol in 13 partite L’attaccante, chiusa l’esperienza coi cinesi dello Shandong Luneng, è pronto a mettersi a disposizion ...

Ricambi di lusso: il re gioca nel Genoa, ma il Napoli li ha più decisivi

Pandev è entrato a gara in corso 154 volte come Pellissier, record in Serie A nell’era dei tre punti. In questa stagione per Gattuso 6 punti coi cambi, Politano super con 4 gol ...

Le sue lacrime di gioia a fine partita hanno fatto il giro del mondo, così comeal c.t. Angelovski (di soli sette anni più anziano di lui) e ai compagni di reparto Elmas e Nestorovski, ...Ed a suggellare il suo ritorno in squadra ci hanno pensato ancheaccount social della Roma, che ... nel senso che ovviamente non ci possono essere stati baci ecome tra due vecchi amici ...In gialloblù la sua prima parentesi non è stata certamente esaltante con un solo gol in 13 partite L’attaccante, chiusa l’esperienza coi cinesi dello Shandong Luneng, è pronto a mettersi a disposizion ...Pandev è entrato a gara in corso 154 volte come Pellissier, record in Serie A nell’era dei tre punti. In questa stagione per Gattuso 6 punti coi cambi, Politano super con 4 gol ...