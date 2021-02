Crisi di Governo. I primi effetti della vittoria di Biden. (Di mercoledì 3 febbraio 2021) di Gerardo Lisco. Lo dice chiaramente l’esponente della Lega Giorgetti quando in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera dichiara riferendosi a Salvini “Tre mesi fa gli... Leggi su freeskipper (Di mercoledì 3 febbraio 2021) di Gerardo Lisco. Lo dice chiaramente l’esponenteLega Giorgetti quando in un’intervista rilasciata al CorriereSera dichiara riferendosi a Salvini “Tre mesi fa gli...

TNannicini : È un bene che i sindacati abbiano subito dato segnali di apertura al governo #Draghi. Non è possibile la coesione s… - marcotravaglio : UN NO GENTILE MA NETTO Non è vero che l’esplorazione di Fico sia stata totalmente inutile. Non ci ha ridato un gove… - Tg3web : Matteo Renzi rivendica le scelte fatte. E a chi lo ha accusato di aver aperto una crisi incomprensibile replica: 'C… - amii_flawless : RT @yleniaindenial: Mario Draghi, nato da una crisi di governo, Khaleesi della BCE, padre dei draghi, protettore dell'euro, distruttore di… - dani0470 : RT @AMorzenti: Un uomo da solo (che scrive con la Bic), incarico accettato con riserva per formare un governo, porta Speed ITA/GER sotto 10… -