Covid | arriva il test per gli asintomatici autosomministrabile

ROMA (ITALPRESS) – Abbott ha ricevuto il marchio CE per due nuove indicazioni del Panbio Covid-19 Ag Rapid test Device per la ricerca del virus SARS-CoV-2: test sulle persone asintomatiche e autosomministrazione del tampone. Le indicazioni di Panbio Covid-19 Ag sono state aggiornate con i dati clinici relativi a individui asintomatici, cosa che consente lo screening di massa di persone che attualmente non presentano sintomi della malattia. Secondo un recente studio pubblicato su JAMA, si stima che almeno il 50% delle infezioni da Covid-19 abbia avuto origine dall'esposizione a individui asintomatici. Il test si effettua con un tampone nasale semplice e minimamente invasivo, le persone possono autosomministrarsi la raccolta del campione sotto la supervisione di un operatore sanitario.

