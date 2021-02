Atp Cup 2021 | disastro Paire | quattro doppi falli consecutivi in un game VIDEO

MasterblogBo : MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Dopo l'Austria, anche la Francia e l'Italtennis fa la voce grossa alla Atp Cup.… - ansa_lazio : Tennis: Atp Cup; Francia ko, Italia vola in semifinale - Notiziedi_it : Anche la Francia ko, Italia in semifinale alla Atp Cup - giornaleradiofm : Tennis: Atp Cup; Francia ko, Italia vola in semifinale: (ANSA) - ROMA, 03 FEB - L'Italia ha battuto la Francia per… - Notiziedi_it : Anche la Francia ko, Italia in semifinale alla Atp Cup -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Cup

L'Italia ha battuto la Francia per 2 - 0 e si è qualificata per la semifinale dell'di tennis, in corso a Melbourne. Azzurri in semifinale dopo il 2 - 1 firmato da Matteo Berrettini e Fabio Fognini che vale il primato nel gruppo C e il biglietto fra le migliori quattro del ...Italia a gonfie vele all'. Gli azzurri sono infatti già in semifinale dopo il 2 - 1 firmato da Matteo Berrettini e Fabio Fognini contro la Francia: successo che vale il primato nel gruppo C e il biglietto fra le ...Gli azzurri superano 2-1 la Francia e sono in semifinale grazie ai successi su Paire e Monfils e il k.o nel doppio. Al Great Ocean Road Open di Melbourne vincono l'altoatesini, Caruso e Travaglia ...ROMA, 03 FEB - L'Italia ha battuto la Francia per 2-0 e si è qualificata per la semifinale dell'Atp Cup di tennis, in corso a Melbourne. Nella sfida decisiva contro i francesi, è stato determinante il ...