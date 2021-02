Test VR46 Academy: Rossi, Morbidelli & Co pronti a scendere in pista in Portogallo (Di martedì 2 febbraio 2021) I due nuovi compagni di squadra del team Yamaha Petronas, insieme al resto del drappello dei rider della VR46 Academy, si preparano a una due giorni di Test sulla pista di Portimao Leggi su today (Di martedì 2 febbraio 2021) I due nuovi compagni di squadra del team Yamaha Petronas, insieme al resto del drappello dei rider della, si preparano a una due giorni disulladi Portimao

Notiziedi_it : Test VR46 Academy: Rossi, Morbidelli & Co pronti a scendere in pista in Portogallo - yuilp : RT @corsedimoto: MOTOGP - Valentino #Rossi e gli allievi della VR46 Riders Academy a Portimao per due giorni di test. In attesa delle prove… - giornaleradiofm : Moto: Rossi e piloti Academy a Portimao per test privato: (ANSA) - ROMA, 02 FEB - Lasciato il Ranch di Tavullia, i… - motorboxcom : #MotoGP La #VR46 al gran completo torna in pista per dei test privati: #Rossi #Morbidelli #Bagnaia #Marini & Co. tu… - corsedimoto : MOTOGP - Valentino #Rossi e gli allievi della VR46 Riders Academy a Portimao per due giorni di test. In attesa dell… -