"Sotto scorta". Dopo Non è l'Arena, orrore contro Bassetti: drastica scelta in prefettura (Di martedì 2 febbraio 2021) orrore contro Matteo Bassetti, il celebre virologo. Un orrore firmato no-vax che si è scatenato Dopo la sua ospitata di domenica sera a Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti su La7. Durante la puntata, l'infettivologo del San Martino di Genova aveva sostenuto l'utilità del vaccino nella battaglia al coronavirus, uno strumento fondamentale e ineludibile per lasciarci alle spalle questa maledetta pandemia. E tanto è bastato per finire nel mirino di no-vax e pazzi assortiti. A rivelare quanto accaduto, è stato lo stesso Bassetti su Facebook. "Nelle ultime 48 ore ho ricevuto insulti di ogni tipo, minacce alla mia persona e persino minacce di morte", premette l'infettivologo. E ancora, aggiunge: "Ogni singolo messaggio è stato inviato alla Polizia Postale e alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021)Matteo, il celebre virologo. Unfirmato no-vax che si è scatenatola sua ospitata di domenica sera a Non è l', il programma di Massimo Giletti su La7. Durante la puntata, l'infettivologo del San Martino di Genova aveva sostenuto l'utilità del vaccino nella battaglia al coronavirus, uno strumento fondamentale e ineludibile per lasciarci alle spalle questa maledetta pandemia. E tanto è bastato per finire nel mirino di no-vax e pazzi assortiti. A rivelare quanto accaduto, è stato lo stessosu Facebook. "Nelle ultime 48 ore ho ricevuto insulti di ogni tipo, minacce alla mia persona e persino minacce di morte", premette l'infettivologo. E ancora, aggiunge: "Ogni singolo messaggio è stato inviato alla Polizia Postale e alla ...

MGrantorino : RT @Libero_official: #Bassetti sostiene l'utilità del #vaccino a #nonelarena e si scatenano minacce di morte e insulti: la prefettura lo me… - Libero_official : #Bassetti sostiene l'utilità del #vaccino a #nonelarena e si scatenano minacce di morte e insulti: la prefettura lo… - zazoomblog : “Sotto scorta”. Matteo Bassetti dopo l’allarme della Digos costretto a muoversi con la polizia - #“Sotto #scorta”.… - CeoBru : Praticamente il prof.Galli sta suggerendo a M.Merlino che bisogna far parlare SOLO quelli che la pensano come lui (… - lumaca4377 : RT @Gianko_o: @GiancarloDeRisi È tutto molto strano. Uno che fa una denuncia di queste dimensioni come minimo dovrebbe stare sotto scorta… -