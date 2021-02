Sonia | uccisa a coltellate a 29 anni | arrestato l' ex fidanzato | era in fuga Chi è | una ricostruzione sconvolgente

(Di martedì 2 febbraio 2021) Stava cercando di fuggire dalla Puglia, Salvatore Carfora, l'exsospettato di aver uccisoDi Maggio, 29, aggredita a pugnalate insieme al suo nuovo compagno a Minervino di Lecce. Gli inquirenti hannoCarfora, 39enne di Torre Annunziata (Napoli) nei pressi della stazione ferroviaria di Otranto, dove stava cercando di prendere un mezzo per lasciare la regione. Era arrivato dalla Campania poche ore prima, solo per vendicarsi di, "colpevole" di essersi rifatta una vita. Il suo echa precedenti penali ed era da poco uscito dal carcere: aveva ferito aun parcheggiatore abusivo durante una lite.aveva lasciato Rimini ed era "scappata" a Minervino insieme al suo nuovo amore e lì nel suo folle ...

Radio1Rai : ??Preso il presunto omicida di Sonia Di Maggio, la 29enne uccisa a coltellate ieri sera a Minervino di Lecce. Si tra… - busotto : RT @Libero_official: Arrestato l'ex fidanzato di Sonia Di Maggio, aggredita insieme al suo nuovo ragazzo e uccisa a coltellate a #Minervino… - Libero_official : Arrestato l'ex fidanzato di Sonia Di Maggio, aggredita insieme al suo nuovo ragazzo e uccisa a coltellate a… - leggoit : Omicidio Sonia Di Maggio, uccisa in strada con il nuovo compagno: arrestato l'ex fidanzato, era appena uscito dal c… - brongosalvatore : RT @Blackmb7passi: Nel 2020 è stata uccisa una donna ogni tre giorni. Siamo appena all'inizio del 2021 a piangere l'ennesima vittima di fem… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia uccisa

Fanpage.it

E' stato catturato questa mattina il presunto responsabile dell'omicidio diDi Maggio, la 29ennea coltellate ieri sera a Minervino di Lecce mentre era in compagnia del suo fidanzato. Si tratta dell'ex fidanzato della giovane, Salvatore Carfora, di 39 anni di ...E' stato catturato questa mattina Salvatore Carfora, 39enne di Torre Annunziata (Napoli), il presunto responsabile dell'omicidio diDi Maggio, la 29ennea coltellate la sera del 1 febbraio a Minervino di Lecce mentre era in compagnia del suo fidanzato. L'uomo bloccato è l'ex fidanzato della giovane. Sarebbe stato ...L'uomo, 39enne, originario del napoletano, già noto alle forze dell'ordine, era in fuga: l'accusa è di aver commesso il folle omicidio ...L'assassino è il precedente compagno della giovane: un pregiudicato napoletano di 39 anni appena uscito di galera ...