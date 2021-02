Lo studio su «chi fuma si infetta meno» dice l’esatto contrario (Di martedì 2 febbraio 2021) Da qualche giorno, tra social e testate italiane, sta circolando la notizia di uno studio londinese in cui si afferma questa tesi: «fumare protegge dal Covid». Se ne parlava già all’inizio della pandemia, ma queste informazioni sono sempre state respinte dalla comunità scientifica mondiale. E, udite udite, anche quel che è stato pubblicato nei giorni scorsi ha tutti i connotati di una bufala. Perché la ricerca citata da alcuni quotidiani nostrani, in realtà, dice l’esatto opposto: chi fuma ha un rischio maggiore di contrarre la patologia con sintomi più severi rispetto a quelli di un non-fumatore. LEGGI ANCHE > Proposta di fact checking su Renzi che dice che il regime saudita è «baluardo contro il terrorismo islamico» Ne avevamo già parlato nei mesi di marzo e ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 2 febbraio 2021) Da qualche giorno, tra social e testate italiane, sta circolando la notizia di unolondinese in cui si afferma questa tesi: «re protegge dal Covid». Se ne parlava già all’inizio della pandemia, ma queste informazioni sono sempre state respinte dalla comunità scientifica mondiale. E, udite udite, anche quel che è stato pubblicato nei giorni scorsi ha tutti i connotati di una bufala. Perché la ricerca citata da alcuni quotidiani nostrani, in realtà,opposto: chiha un rischio maggiore di contrarre la patologia con sintomi più severi rispetto a quelli di un non-tore. LEGGI ANCHE > Proposta di fact checking su Renzi cheche il regime saudita è «baluardo contro il terrorismo islamico» Ne avevamo già parlato nei mesi di marzo e ...

