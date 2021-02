Inter-Juventus, Vidal contro Conte: “Sempre il 22 esce” (Di martedì 2 febbraio 2021) Furia Arturo Vidal. Nel secondo tempo di Inter-Juventus, match valevole per l’andata della semifinale di Coppa Italia 2020/2021, Antonio Conte decide di sostituire il cileno, già ammonito, per fare entrare Cristian Eriksen. Ma il cileno non la prende benissimo e manda a quel paese la panchina platealmente dicendo: “esce Sempre il 22, esce Sempre il 22”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) Furia Arturo. Nel secondo tempo di, match valevole per l’andata della semifinale di Coppa Italia 2020/2021, Antoniodecide di sostituire il cileno, già ammonito, per fare entrare Cristian Eriksen. Ma il cileno non la prende benissimo e manda a quel paese la panchina platealmente dicendo: “il 22,il 22”. SportFace.

