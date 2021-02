Ferro come testimonial di una campagna per il governo: "Ma non era un evasore?" (Di martedì 2 febbraio 2021) Novella Toloni Il cantante di Latina è stato scelto come volto della campagna "Code di Casa" promosso dal ministero della Salute. Ma sul web impazza la polemica dopo la condanna per evasione dell'artista Dalle stalle alle stelle, è proprio il caso di dirlo. Solo quattro mesi fa Tiziano Ferro è stato condannato per aver evaso oltre sei milioni di euro al fisco italiano e oggi il ministero della Salute lo nomina testimonial di una campagna in difesa degli animali. A dare l'annuncio è stato il cantate attraverso i suo canali social e subito si è scatenata la polemica. nodo 1895533 "Un onore enorme essere stato scelto dal Ministero per rappresentare questo magnifico progetto, a favore della promozione dei diritti dei nostri splendidi amici", ha scritto Tiziano Ferro nel suo ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 febbraio 2021) Novella Toloni Il cantante di Latina è stato sceltovolto della"Code di Casa" promosso dal ministero della Salute. Ma sul web impazza la polemica dopo la condanna per evasione dell'artista Dalle stalle alle stelle, è proprio il caso di dirlo. Solo quattro mesi fa Tizianoè stato condannato per aver evaso oltre sei milioni di euro al fisco italiano e oggi il ministero della Salute lo nominadi unain difesa degli animali. A dare l'annuncio è stato il cantate attraverso i suo canali social e subito si è scatenata la polemica. nodo 1895533 "Un onore enorme essere stato scelto dal Ministero per rappresentare questo magnifico progetto, a favore della promozione dei diritti dei nostri splendidi amici", ha scritto Tizianonel suo ...

mickycaruso : RT @stanzaselvaggia: Per il fisco Tiziano Ferro ha evaso 6 milioni di euro, per i giudici “ha un elevato livello economico e culturale, avr… - LISANTRO2 : RT @stanzaselvaggia: Per il fisco Tiziano Ferro ha evaso 6 milioni di euro, per i giudici “ha un elevato livello economico e culturale, avr… - Stefanopulos : @AurelianoStingi @lucianocapone @giorgiogilestro @GennaroCiliber1 Un preciso e temerario braccio di ferro!!! Ma h… - GiampyMee : RT @stanzaselvaggia: Per il fisco Tiziano Ferro ha evaso 6 milioni di euro, per i giudici “ha un elevato livello economico e culturale, avr… - SORINGABIB1 : RT @stanzaselvaggia: Per il fisco Tiziano Ferro ha evaso 6 milioni di euro, per i giudici “ha un elevato livello economico e culturale, avr… -