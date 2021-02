Draghi sale al Colle | arriva il governissimo

Leggi su formiche

(Di martedì 2 febbraio 2021) Sergio Mattarella chiama Mario. L’ex presidente della Bce salirà almercoledì alle 12. “Rivolgo un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento per conferire la fiducia a un governo di alto profilo che non debba identificarsi in nessuna formula politica per formare un esecutivo che faccia fronte con tempestività all’emergenza”, ha detto in serata il Capo dello Stato. Dal Quirinaleun ultimo, accorato monito alla politica: bisogna evitare fino alla fine le elezioni anticipate. Elenca non una, non due ma cinque, sei buone ragioni per non tornare alle urne. I fondi europei da gestire insieme alla Commissione Ue. La pandemia e i contagi, la campagna per i vaccini, “la riduzione delle attività di governo che coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell’Italia”. La strada indicata, dopo il ...