Cinecittà Est, spari in strada: ferito un uomo di 40 anni

Grande paura questa mattina a Cinecittà Est. Proprio mentre i genitori stavano accompagnando i figli a scuola, all 7.45 circa, si sono uditi alcuni spari in strada. Un uomo di 40 anni è stato colpito dalle pallottole ed è stato immediatamente trasportato all'ospedale.

spari in strada in Via Francesco Gentile: i fatti

Questa mattina, presso Via Francesco Gentile, ci sono stati attimi di paura. Si sono uditi spari in strada proprio mentre i bambini stavano andando a scuola. Sono state decine le chiamate alle Forze dell'Ordine, così la Polizia è giunta rapidamente sul luogo. Il bersaglio degli spari è stato un 40enne. Uno scooter con a bordo due persone si è avvicinato a lui e poi sono partiti gli ...

