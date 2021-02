Arrivano le box a domicilio con i menu ispirati ai supereroi di Justice League (Di martedì 2 febbraio 2021) Mother Boxes (foto: Wonderland At Home)Non vengono consegnate sulla Batmobile, ma poco ci manca. In occasione del lancio del film con i supereroi di DC Comics Justice League e della sua versione sforbiciata Snyder’s Cut, gli appassionati di Superman & Co. possono ricevere a casa delle box che contengono un menu a tema. Con piatti quali l’hamburger Big Belly Burger, dal nome della catena di fast food immaginaria che appare nell’universo dei supereroi, il budino ispirato ai campi di grano della città del giovane Clark Kent Smallville, il merluzzo con patatine fritte che rende omaggio a una citazione di Bruce Wayne (“Viene con l’alta marea”). A creare lo speciale menu con consegna a domicilio è Wonderland At Home, che fa parte della stessa società che aprirà a Londra ... Leggi su wired (Di martedì 2 febbraio 2021) Mother Boxes (foto: Wonderland At Home)Non vengono consegnate sulla Batmobile, ma poco ci manca. In occasione del lancio del film con idi DC Comicse della sua versione sforbiciata Snyder’s Cut, gli appassionati di Superman & Co. possono ricevere a casa delle box che contengono una tema. Con piatti quali l’hamburger Big Belly Burger, dal nome della catena di fast food immaginaria che appare nell’universo dei, il budino ispirato ai campi di grano della città del giovane Clark Kent Smallville, il merluzzo con patatine fritte che rende omaggio a una citazione di Bruce Wayne (“Viene con l’alta marea”). A creare lo specialecon consegna aè Wonderland At Home, che fa parte della stessa società che aprirà a Londra ...

