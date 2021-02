Armie Hammer, l'ex moglie Elizabeth Chambers: "Sono scioccata e devastata" (Di martedì 2 febbraio 2021) Elizabeth Chambers, ex moglie di Armie Hammer, ha commentato tramite i social quanto sta accadendo all'attore in seguito alle accuse di abusi. Elizabeth Chambers, ex moglie di Armie Hammer, ha condiviso su Instagram un post nel quale commenta le accuse mosse contro l'attore, dicendosi scioccata ed esprimendo vicinanza a tutte le vittime di abusi. Le ultime settimane non Sono state di certo facili per Armie Hammer, accusato di abusi e cannibalismo da una serie di donne con cui in passato ha condiviso frequentazioni e relazioni amorose. La sua carriera rimarrà inevitabilmente segnata da quello che sta succedendo, come testimonia la sua recente decisione ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 febbraio 2021), exdi, ha commentato tramite i social quanto sta accadendo all'attore in seguito alle accuse di abusi., exdi, ha condiviso su Instagram un post nel quale commenta le accuse mosse contro l'attore, dicendosied esprimendo vicinanza a tutte le vittime di abusi. Le ultime settimane nonstate di certo facili per, accusato di abusi e cannibalismo da una serie di donne con cui in passato ha condiviso frequentazioni e relazioni amorose. La sua carriera rimarrà inevitabilmente segnata da quello che sta succedendo, come testimonia la sua recente decisione ...

