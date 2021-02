Walter Ricciardi: "Febbraio e marzo i mesi più difficili. Serve ok a nuovi farmaci" (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Io resto moderatamente ottimista, i problemi sono affrontabili e superabili. Bisogna però convincere le aziende che devono produrre più vaccini, da sole non ce la fanno e devono fare questi benedetti trasferimenti tecnologici finalizzati alla produzione. In parte sta avvenendo, ma i governi devono insistere perché così ci sarebbero miliardi di dosi, non milioni. Già oggi Sanofi e Novartis si sono impegnate a produrre per Pfizer, ma non basta. Va sospesa temporaneamente l’esclusiva della produzione”. Lo dice al Messaggero Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute e docente dell’università Cattolica, guardando con apprensione ai prossimi mesi: “Febbraio e marzo saranno quelli più difficili”, aggiunge. “Non c’è dubbio che dobbiamo fare un salto di qualità sul ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Io resto moderatamente ottimista, i problemi sono affrontabili e superabili. Bisogna però convincere le aziende che devono produrre più vaccini, da sole non ce la fanno e devono fare questi benedetti trasferimenti tecnologici finalizzati alla produzione. In parte sta avvenendo, ma i governi devono insistere perché così ci sarebbero miliardi di dosi, non milioni. Già oggi Sanofi e Novartis si sono impegnate a produrre per Pfizer, ma non basta. Va sospesa temporaneamente l’esclusiva della produzione”. Lo dice al Messaggero, consulente scientifico del ministro della Salute e docente dell’università Cattolica, guardando con apprensione ai prossimi: “saranno quelli più”, aggiunge. “Non c’è dubbio che dobbiamo fare un salto di qualità sul ...

