UK, massa monetaria M4 dicembre +0,7 m/m (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – La crescita della massa monetaria M4 della Gran Bretagna riporta a dicembre un incremento dello 0,7%, che si confronta con il +0,8% registrato il mese precedente. Il dato è pubblicato dalla Bank of England. Nello stesso periodo, i crediti al consumo destagionalizzati hanno evidenziato un calo di 0,965 miliardi di sterline, dopo la diminuzione di 1,54 miliardi registrata il mese recedente e rispetto a quella da 1,1 miliardi indicata dal consensus. I prestiti per mutui crescono di 5,6 miliardi dopo che il mese precedente si era registrato un aumento di circa 5,7 miliardi. (Foto: © Eros Erika / 123RF) Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – La crescita dellaM4 della Gran Bretagna riporta aun incremento dello 0,7%, che si confronta con il +0,8% registrato il mese precedente. Il dato è pubblicato dalla Bank of England. Nello stesso periodo, i crediti al consumo destagionalizzati hanno evidenziato un calo di 0,965 miliardi di sterline, dopo la diminuzione di 1,54 miliardi registrata il mese recedente e rispetto a quella da 1,1 miliardi indicata dal consensus. I prestiti per mutui crescono di 5,6 miliardi dopo che il mese precedente si era registrato un aumento di circa 5,7 miliardi. (Foto: © Eros Erika / 123RF)

La crescita della massa monetaria M4 della Gran Bretagna riporta a dicembre un i ncremento dello 0,7% , che si confronta con il +0,8% registrato il mese precedente. Il dato è pubblicato dalla Bank of England. Nello ...

In un rapporto separato, la BoE ha dichiarato che la massa monetaria M4 si è attestata al +0,7% dallo +0,8% precedente.

