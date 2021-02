Trapelano problemi TIM su linea e rete mobile | non sembra un down

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ci sono alcune informazioni da esaminare più da vicino in questi minuti, per quanto riguarda iTIM di oggi 1 febbraio riscontrati sia su, sia sufissa. Dopo le anomalie di inizio 2021, che abbiamo trattato in tempo reale anche sul magazine, cerchiamo di capire cosa stia avvenendo questo lunedì. Già, perché se da un lato non ci sono i presupposti per parlarvi di un vero e proprioal momento della pubblicazione del nostro articolo, allo stesso tempo il malfunzionamento non va in alcun modo sottovalutato dai tecnici. ITIM di oggi 1 febbraio sufissa Come si può notare attraverso gli aggiornamenti che ci arrivando daDetector, i ...