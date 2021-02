Sampdoria, Candreva papà per la terza volta: è nato Romeo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Antonio Candreva diventa papà per la terza volta. E’ nato infatti Romeo, figlio dell’unione con la compagna Allegra Luna che ha già dato alla luce Raul nel 2018, mentre Bianca è la figlia maggiore dell’esterno della Sampdoria, nata dal matrimonio con Valentina Biancifiori. Il centrocampista doriano ha annunciato la lieta notizia sui propri account social. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Antoniodiventaper la. E’infatti, figlio dell’unione con la compagna Allegra Luna che ha già dato alla luce Raul nel 2018, mentre Bianca è la figlia maggiore dell’esterno della, nata dal matrimonio con Valentina Biancifiori. Il centrocampista doriano ha annunciato la lieta notizia sui propri account social. SportFace.

sportface2016 : #Sampdoria, Antonio #Candreva diventa papà per la terza volta: è nato Romeo - lubacicce : RT @it_samp: Fiocco azzurro in casa #Candreva, le congratulazioni della #Sampdoria. - Danyboy1991 : RT @it_samp: Fiocco azzurro in casa #Candreva, le congratulazioni della #Sampdoria. - it_samp : Fiocco azzurro in casa #Candreva, le congratulazioni della #Sampdoria. - misorecordsuk : Sampdoria-Juventus, le pagelle: Keita-Candreva 5, Chiellini 7 #Juve #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Candreva Fiocco azzurro in casa Sampdoria: benvenuto Romeo Candreva

Fiocco azzurro in casa Sampdoria, lieto evento per Antonio Candreva. Questa mattina alle 10.29, all'Humanitas San Pio X di Milano, la sua compagna Allegra ha dato alla luce il piccolo Romeo, 3 chili e 640 grammi di felicità.

Sampdoria 'buonista' con la Juventus, ma la classifica è ok: a Benevento sfida da non fallire

La Sampdoria ha contribuito con un atteggiamento buonista: nel primo tempo ha regalato tanti, ... Restano i limiti già noti: Keita è un giocatore eccellente, ma discontinuo ; Candreva va a corrente ...

Sampdoria, ecco l’arma di Ranieri: c’è lui dopo Quagliarella Sampdoria News 24 Sampdoria, Candreva papà per la terza volta: è nato Romeo

Antonio Candreva diventa papà per la terza volta. E’ nato infatti Romeo, figlio dell’unione con la compagna Allegra Luna che ha già dato alla luce Raul nel 2018, mentre Bianca è la figlia maggiore del ...

Sampdoria, è nato Romeo Candreva: il comunicato del club blucerchiato

Antonio Candreva è diventato papà per la terza volta. Ecco il comunicato della Sampdoria dopo la nascita del figlio Romeo ...

Fiocco azzurro in casa, lieto evento per Antonio. Questa mattina alle 10.29, all'Humanitas San Pio X di Milano, la sua compagna Allegra ha dato alla luce il piccolo Romeo, 3 chili e 640 grammi di felicità.Laha contribuito con un atteggiamento buonista: nel primo tempo ha regalato tanti, ... Restano i limiti già noti: Keita è un giocatore eccellente, ma discontinuo ;va a corrente ...Antonio Candreva diventa papà per la terza volta. E’ nato infatti Romeo, figlio dell’unione con la compagna Allegra Luna che ha già dato alla luce Raul nel 2018, mentre Bianca è la figlia maggiore del ...Antonio Candreva è diventato papà per la terza volta. Ecco il comunicato della Sampdoria dopo la nascita del figlio Romeo ...