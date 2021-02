Salvini 'minaccia' Mattarella: 'Se concede altri giorni non sarò educato' (Di lunedì 1 febbraio 2021) Intervistato da Nicola Porro a Quarta Repubblica Matteo Salvini si è prodigato in un'altra banalità grondante retorica: "Tra Conte e Draghi sceglierei gli italiani, con tutto il rispetto per l'uno e ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 febbraio 2021) Intervistato da Nicola Porro a Quarta Repubblica Matteosi è prodigato in un'altra banalità grondante retorica: "Tra Conte e Draghi sceglierei gli italiani, con tutto il rispetto per l'uno e ...

Martino31805246 : @LorenzoCast89 @ItalianoeRomano Purtroppo temo che il Conte Ter non c'è lo levi nessuno. La minaccia Salvini fa tro… - Sabbathicus : @repubblica Non mi sembra una minaccia che denota una una grande intelligenza politica piuttosto dì 'Se cado io c'è… - kanotek : @Giordano218 @borghi_claudio #Salvini è una minaccia per l'intelligenza, e il suo consenso è la prova che l'Italia… - Elo9999 : @Neil18722810 Lo conoscono tutti e tutti sanno lo temono Lui è quello che va nelle sedi dei giornali e li minaccia… - A_Carioti : @lucianocapone @emanuelefelice2 Tra l'altro Conte non lo voleva (giustamente) neanche Zingaretti. Glielo hanno impo… -