Parchi | lavori in una ' Zea' ? Arrivano i fondi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. - (Adnkronos) - Quaranta milioni di euro di contributi straordinari per le Zea, le Zone economiche ambientali, ovvero le aree che coincidono con i territori deinazionali, istituite dalla legge clima a fine 2019. Beneficiari dei contributi le micro e piccole imprese, le attività di guida escursionistica ambientale, le guide deiche hanno una sede operativa all'interno di una Zea o che operano in un'area marina protetta e che hanno sofferto una riduzione del fatturato. Il contributo straordinario è cumulabile, nel tetto massimo della perdita subita, con le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare la crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria Covid-19, comprese le indennità erogate dall'Inps. La domanda deve essere compilata in via telematica accedendo, ...