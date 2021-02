Milano, rogo in un appartamento: lingue di fuoco fino al tetto (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un incendio si è svilppato in un appartamento al quinto ultimo piano di una palazzina di Milano, in via Marco Aurelio, a pochi passi dal Parco Trotter. Le fiamme, bene visibili anche dai palazzi ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un incendio si è svilppato in unal quinto ultimo piano di una palazzina di, in via Marco Aurelio, a pochi passi dal Parco Trotter. Le fiamme, bene visibili anche dai palazzi ...

infoitsport : Milano, rogo in un appartamento: lingue di fuoco fino al tetto - LaPresse_news : #Milano, rogo in un appartamento: lingue di fuoco fino al tetto. #lapresse - MilanoSpia : Violento rogo nella notte in un’officina sotto un negozio di biciclette, tanta paura ma nessun intossicato… - StampaNovara : Rogo di Milano, l’imprenditore di Cureggio ricorre in Cassazione: “Sono un capro espiatorio, mi hanno distrutto la… - Giusepp26551025 : Al rogo Pierpollo ha osato toccare San Tommaso da Milano, quello che può giudicare gli altri e gli altri ci devono… -