Milan, Mandzukic punta al rientro: si allena con Tomori e Calhanoglu nel giorno di riposo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Milan potrà disporre con tutta probabilità di Mandzukic, Calhanoglu e Tomori in vista dei prossimi impegni di campionato. I tre giocatori si sono presentati nel giorno di riposo per un allenamento facoltativo. In particolare, il croato sta recuperando da un piccolo acciacco e vorrà dunque migliorare l'intesa coi compagni. Per questo motivo sta svolgendo, come riporta Sky Sport, degli allenamenti aggiuntivi.

