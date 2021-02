Indagine Onu-Oxford, italiani primi per consapevolezza ambientale (di V. Ulivieri) (Di lunedì 1 febbraio 2021) (di Veronica Ulivieri) L’Italia è il Paese al mondo con la maggior percentuale di cittadini consapevoli dell’emergenza climatica (81%, solo il Regno Unito sta allo stesso livello) e favorevoli a misure urgenti di contrasto (78%). Il programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) ha appena pubblicato il più grande sondaggio di opinione sui cambiamenti climatici, realizzato in collaborazione con l’Università di Oxford e intitolato “Peoples’ Climate Vote”. Sono state intervistate 1,2 milioni di persone di 50 Paesi e i risultati hanno un margine di errore ridotto, di appena il 2%. Ne emerge un quadro interessante della percezione dell’emergenza nelle diverse aree del mondo e delle misure che in ogni area vengono considerate dai cittadini più importanti e attuabili. Il sondaggio è stato realizzato a pandemia già in corso, dando la misura di come la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) (di Veronica) L’Italia è il Paese al mondo con la maggior percentuale di cittadini consapevoli dell’emergenza climatica (81%, solo il Regno Unito sta allo stesso livello) e favorevoli a misure urgenti di contrasto (78%). Il programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) ha appena pubblicato il più grande sondaggio di opinione sui cambiamenti climatici, realizzato in collaborazione con l’Università die intitolato “Peoples’ Climate Vote”. Sono state intervistate 1,2 milioni di persone di 50 Paesi e i risultati hanno un margine di errore ridotto, di appena il 2%. Ne emerge un quadro interessante della percezione dell’emergenza nelle diverse aree del mondo e delle misure che in ogni area vengono considerate dai cittadini più importanti e attuabili. Il sondaggio è stato realizzato a pandemia già in corso, dando la misura di come la ...

