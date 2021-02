I trucchi della regina Elisabetta II per liberarsi dei chiacchieroni (Di lunedì 1 febbraio 2021) Fra gli impegni da regina ci sono una serie di eventi ufficiali e mondani nei quali Elisabetta II incontra celebrità, uomini e donne di stato, gente varia . Una veloce chiacchierata non si nega a ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Fra gli impegni daci sono una serie di eventi ufficiali e mondani nei qualiII incontra celebrità, uomini e donne di stato, gente varia . Una veloce chiacchierata non si nega a ...

In assenza della borsa, il suo staff deve prestare particolare attenzione all'anello nuziale : se lo ruota discretamente attorno al dito, il significato è il medesimo del cambio di mano della ...

Il suo staff conosce i gesti segreti che segnalano quando Elisabetta II vuole porre fine a una conversazione e necessita di una buona scusa per farlo ...

