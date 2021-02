“Ho paura…” La confessione di Riccardo Fogli sulla giovane moglie E scoppia in lacrime in tv

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Cantante pop molto amatoè stato protagonista di un percorso molto particolare nel mondo della musica. Il suo nome, infatti, è indissolubilmente legato a quello dei Pooh, per i quali è stato frontman e bassista tra il 1966 e il 1973 e tra il 2015 e il 2016. La sua carriera, però, non si è limitata a questo:è riuscito a imporsi anche come solista, arrivando a incidere in tutto 32 album.ha inoltre vinto nel 1982 il 32esimo Festival di Sanremo come solista con il singolo “Storie di tutti i giorni/L’amore che verrà”. Forse non tutti sanno, però, cheè considerato un grande ‘latin lover’. Nell’ultima puntata di “Oggi è un altro giorno” il cantante è stato intervistato da Serena Bortone insieme allaKarin Trentini, con la ...