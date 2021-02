Elon Musk ha detto molte cose usando Clubhouse: “Abbiamo impiantato un chip Neuralink nella testa di una scimmia…” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Elon Musk ha un account Clubhouse,il social del momento dove si possono usare solo “vocali” per inserirsi in gruppi di conversazione. Così, il magnate ieri sera 1 febbraio, si è intrattenuto a parlare con circa 5000 utenti e ha raccontato di aver messo un impianto Neuralink (la Neuralink Corporation è una azienda statunitense di neurotecnologie, fondata da un gruppo di imprenditori, che si occupa di sviluppare interfacce neurali impiantabili, ndr). Secondo Musk, la scimmia gioca tranquillamente ai videogame usando la sua testa. Ha aggiunto che la scimmia è molto felice e che spera di usare la tecnologia sviluppata dalla Neuralink per aiutare, in futuro, persone con danni cerebrali o alla spina dorsale. “La scimmia è tranquilla, non ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021)ha un account,il social del momento dove si possono usare solo “vocali” per inserirsi in gruppi di conversazione. Così, il magnate ieri sera 1 febbraio, si è intrattenuto a parlare con circa 5000 utenti e ha raccontato di aver messo un impianto(laCorporation è una azienda statunitense di neurotecnologie, fondata da un gruppo di imprenditori, che si occupa di sviluppare interfacce neurali impiantabili, ndr). Secondo, la scimmia gioca tranquillamente ai videogamela sua. Ha aggiunto che la scimmia è molto felice e che spera di usare la tecnologia sviluppata dallaper aiutare, in futuro, persone con danni cerebrali o alla spina dorsale. “La scimmia è tranquilla, non ha ...

