Carpi-Mantova: le ultime su formazioni e dove vederla (Di lunedì 1 febbraio 2021) Per il posticipo della 21esima giornata del girone B di Serie C, Carpi-Mantova, in scena alle ore 21 allo stadio Sandro Cabassi di Carpi. Il momento del Carpi Dopo un ottimo avvio di campionato i padroni di casa hanno affrontato un periodo in forte calo, culminato con la sconfitta di Matelica (1-0) costata la panchina al tecnico Pochesci. Con il nuovo allenatore Foschi, però, le cose sembrano non essere cambiate: 2 sconfitte in altrettante partite (5-1 contro la Sambenedettese e 2-1 contro la FeralpiSalò). La 12esima posizione in classifica e gli 8 punti di distacco dalla zona playoff, seppur con due partite in meno, impongono al nuovo mister di dare una scossa all'ambiente per provare ad inseguire concretamente l'obiettivo promozione. Il momento del Mantova Diversa la situazione degli ...

