Biasin | “De Laurentiis bravo a costruire | ma è incapace di difendere i suoi investimenti”

Il Napoli "avrebbe potuto serenamente iscriversi alla corsa scudetto. Ora servirà una vera e propria impresa". E proprio di impresa, in senso economico, parla Fabrizio Biasin su Libero nel commentare la situazione rovente a Napoli. Per Biasin il problema non è tanto Gattuso, né il rendimento della squadra, quanto invece l'atteggiamento della società, non nuova a scenari del genere. "Non è una questione di classifica, più che buona, né legata alla forza della squadra, avrà dei difetti ma funziona. Semmai è il tipico problema generato da De Laurentiis, patron generoso quando si tratta di costruire, ma incapace di difendere i suoi investimenti. Negli ultimi venti giorni ha abbandonato Gattuso, e ieri il tecnico ce l'ha detto chiaramente. Quando a monte il ...

