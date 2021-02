“Avvoltoi persuasori” e “ladri di democrazia” uniti per la poltrona | le buffonate di Cinquestelle e Pd

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 1 febbraio 2021) “I deputati e i senatori che nel corso della legislatura si iscrivono ad un gruppo parlamentare diverso da quello per cui sono stati eletti sono dichiarati decaduti ed incandidabili“. È il disegno di legge costituzionale presentato al Senato il 23 marzo 2017 a prima firma dell’attuale capo politico di M5s Vito Crimi e siglato da tutto il gruppo parlamentare. Un altro mondo, un’altra epoca per i, che – non a caso – non hanno presentato, in questa legislatura, la proposta di riforma ed ora sono impegnati a cercare voti parlamentari di “responsabili” e “costruttori”, a cui affidare le sorti non solo di un governo, ma dei loro destini politici. Del resto – come diceva il grande pensatore Gabriel Marcel – “Quando uno non vive come pensa, finisce per pensare come vive”. Il risultato, nella politica giallo-rossa d’oggi, è che, sia in casa M5s che in casa Pd, ...