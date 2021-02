1 febbraio 1979, l’ayatollah Khomeyni rientra a Teheran dopo 15 anni di esilio (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il 1° febbraio 1979 Ruhollah Khomeyni sbarca a Teheran al culmine della rivoluzione che cacciò Reza Pahlavi. l’ayatollah diventa la guida suprema del regime teocratico. Quando si concretizza la rivoluzione, Ruhollah Khomeyni rientra in Iran dopo un lungo esilio. La cacciata di Reza Pahlavi Nel 1953, nel Paese persiano assume i poteri Mohammad Reza Pahlavi. Lo scià riprese così l’opera di laicizzazione del paese e di contrasto, già avviato dal padre, dell’impronta religiosa che il “clero” voleva caratterizzasse non superficialmente l’Iran. Khomeyni si oppone con decisione a questa politica – che aveva comportato tra l’altro la statalizzazione dei vasti beni waqf – e nel 1963 organizza una congiura contro lo ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il 1°Ruhollahsbarca aal culmine della rivoluzione che cacciò Reza Pahlavi.diventa la guida suprema del regime teocratico. Quando si concretizza la rivoluzione, Ruhollahin Iranun lungo. La cacciata di Reza Pahlavi Nel 1953, nel Paese persiano assume i poteri Mohammad Reza Pahlavi. Lo scià riprese così l’opera di laicizzazione del paese e di contrasto, già avviato dal padre, dell’impronta religiosa che il “clero” voleva caratterizzasse non superficialmente l’Iran.si oppone con decisione a questa politica – che aveva comportato tra l’altro la statalizzazione dei vasti beni waqf – e nel 1963 organizza una congiura contro lo ...

