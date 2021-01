Tragedia sui monti lombardi: muore una coppia, salva la figlia (Di domenica 31 gennaio 2021) Una coppia di escursionisti, marito e moglie, sono morti sui monti lombardi nei pressi del Passo della Presolana, tra le province di Bergamo e di Brescia. L'incidente è avvenuto sul Monte Vareno e secondo le ricostruzioni dei soccorritori uno dei due sarebbe precipitato sul ghiaccio scivolando in un dirupo: stesso destino per l'altra vittima, caduta nel tentativo di intervenire in soccorso. Le vittime avrebbero 35 e 40 anni e con loro, oltre a degli amici, c'era anche la figlia di 5 anni, che si è salvata. La coppia è morta cadendo in un dirupo davanti alla figlioletta di cinque anni che si è salvata. Il tragico evento è accaduto all'ora di pranzo sul Monte Vareno. La donna di 35 anni è scivolata su una lastra di ghiaccio ed è precipitata giù.Il marito 40enne nel ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 31 gennaio 2021) Unadi escursionisti, marito e moglie, sono morti suinei pressi del Passo della Presolana, tra le province di Bergamo e di Brescia. L'incidente è avvenuto sul Monte Vareno e secondo le ricostruzioni dei soccorritori uno dei due sarebbe precipitato sul ghiaccio scivolando in un dirupo: stesso destino per l'altra vittima, caduta nel tentativo di intervenire in soccorso. Le vittime avrebbero 35 e 40 anni e con loro, oltre a degli amici, c'era anche ladi 5 anni, che si èta. Laè morta cadendo in un dirupo davanti alla figlioletta di cinque anni che si èta. Il tragico evento è accaduto all'ora di pranzo sul Monte Vareno. La donna di 35 anni è scivolata su una lastra di ghiaccio ed è precipitata giù.Il marito 40enne nel ...

disinformatico : Tragedia su TikTok, torna la tentazione di identificare tutti sui social. Resta una pessima idea. Ecco perché - chiara4eyes : RT @Taxistalobbyst: Non si riuscirà per sempre a tenere coperte le responsabilità su una tragedia dalle proporzioni enormi - Taxistalobbyst : Non si riuscirà per sempre a tenere coperte le responsabilità su una tragedia dalle proporzioni enormi - maumacosi : @SWM_AceOfSpades @serenel14278447 @LaStampa Tu in questi mesi ne hai visto uno che dico uno di controllo? E la gent… - CarlotCellamare : @tornins @ItaliaViva Aprile 2015, naufragio nelle acque tra la Libia e l’Italia, 700 dispersi, forse di più: la più… -