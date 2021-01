Palamara: “Di Matteo fatto fuori dal Sistema” (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Ci siamo arroccati, siamo diventati una casta, di cui facevo parte anche io e la politica ne faceva parte. Il mio racconto non delegittima la magistratura, è per i magistrati”. Così Luca Palamara intervenendo a ‘Non è l’Arena’ su La7. “Fino a quando non ci sarà una decisione definitiva io sono ancora un magistrato”, aggiunge. Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Ci siamo arroccati, siamo diventati una casta, di cui facevo parte anche io e la politica ne faceva parte. Il mio racconto non delegittima la magistratura, è per i magistrati”. Così Lucaintervenendo a ‘Non è l’Arena’ su La7. “Fino a quando non ci sarà una decisione definitiva io sono ancora un magistrato”, aggiunge.

