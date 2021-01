Montagna: Lecco, precipita per 100 metri sulla Grignetta, gravissimo escursionista (Di domenica 31 gennaio 2021) Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Un escursionista è in gravissime condizioni dopo essere precipitato per circa 100 metri sulla Grignetta, in provincia di Lecco. L'umo stava salendo la via Direttissima che porta alla vetta del monte quanto al Caminetto Pagani è scivolato, precipitando. Il Soccorso Alpino, riferisce l'Areu, è intervenuto e l'elisoccorso lo ha portato in codice rosso all'ospedale di Como. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Unè in gravissime condizioni dopo essereto per circa 100, in provincia di. L'umo stava salendo la via Direttissima che porta alla vetta del monte quanto al Caminetto Pagani è scivolato,ndo. Il Soccorso Alpino, riferisce l'Areu, è intervenuto e l'elisoccorso lo ha portato in codice rosso all'ospedale di Como.

Ultime Notizie dalla rete : Montagna Lecco Ballabio, la montagna "chiude" per l'elevato rischio di valanghe in quota

Montagna chiusa per rischio valanghe. Il sindaco di Ballabio, Giovanni Bruno Bussola, ha firmato un'... avverte tra l'altro il primo cittadino della località in provincia di Lecco. Daniele De Salvo ©

Casargo. Nel 2020 quasi 80mila euro dal comune per sostenere piccole e medie imprese

... però vedendo il bicchiere mezzo pieno è evidente un forte interesse verso la montagna e le attività outdoor in genere, tendenza senz'altro da monitorare e sfruttare come linfa per tutta l'Alta ...

Un altro intervento di soccorso sulle montagne domenica 31 gennaio, elicottero in Resegone per un escursionista caduto ...

Un escursionista di 22 anni originario di Monza e residente in Brianza è rimasto ferito in maniera gravissima questa mattina per essere precipitato per oltre un centinaio di metri nella zona della Sca ...

