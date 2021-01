Live non è la d’Urso, Walter Zenga nega tutto e si scaglia contro l’ex moglie Roberta Termali (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il leggendario Walter Zenga ha deciso di far chiarezza a Live non è la d’Urso dopo essere stato al Grande Fratello Vip per parlare con il proprio figlio Andrea. E’ oggettivo che non ci sia molta chiarezza in tutta questa storia e che necessariamente i diretti interessati dovranno parlarne faccia a faccia una volta che il programma avrà fine per Andrea Zenga. Quest’ultimo nell’appuntamento di venerdì scorso con il GF Vip ha fatto emozionare tutti. Walter Zenga ha deciso di prendere la parola e raccontare la propria verità a Live non è la d’Urso dove ai microfoni della bella conduttrice partenopea ha dapprima negato quanto dichiarato dal figlio Nicolò Zenga per poi invece parlare della sua ex ... Leggi su instanews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il leggendarioha deciso di far chiarezza anon è ladopo essere stato al Grande Fratello Vip per parlare con il proprio figlio Andrea. E’ oggettivo che non ci sia molta chiarezza in tutta questa storia e che necessariamente i diretti interessati dovranno parlarne faccia a faccia una volta che il programma avrà fine per Andrea. Quest’ultimo nell’appuntamento di venerdì scorso con il GF Vip ha fatto emozionare tutti.ha deciso di prendere la parola e raccontare la propria verità anon è ladove ai microfoni della bella conduttrice partenopea ha dapprimato quanto dichiarato dal figlio Nicolòper poi invece parlare della sua ex ...

juventusfc : FORZA RAGAZZE!! #JuventusWomen #EmpoliJuve Non perdete alle 14.30 il match LIVE su @JuventusTv! - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con @carmelitadurso e @LiveNoneladUrso - acmilan : The Rossonere are in action soon. Don’t miss it, Live on the app! ?? - LiveNoneladUrso : RT @iamcruell: Non la frase iconica di croccantino usata dal social media manager di live @LiveNoneladUrso #noneladurso #tzvip #gfvip http… - iamcruell : Non la frase iconica di croccantino usata dal social media manager di live @LiveNoneladUrso #noneladurso #tzvip… -