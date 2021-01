IL CHIRURGO DISTRUGGE IL MITO | “LE PERSONE NON DOVREBBERO INDOSSARE MASCHERINE”

Leggi su databaseitalia

(Di domenica 31 gennaio 2021) “Se le maschere non funzionano, perché i chirurghi le indossano?” JIM MEEHAN MD,Una risposta alleche usano il classico argomento fallace: “Beh, se le maschere non funzionano, allora perché i chirurghi le indossano?” Sono unche ha eseguito oltre 10.000 procedure chirurgiche indossando una mascherina chirurgica. Tuttavia, questo fatto da solo non mi qualifica davvero come esperto in materia. Ancora più importante, sono un ex editore di una rivista medica.So leggere la letteratura medica, distinguere la buona scienza dalla cattiva e i fatti dalla finzione. Credimi, la letteratura medica è piena di brutta narrativa mascherata da scienza medica . È molto facile lasciarsi ingannare dalla cattiva scienza. Dall’inizio della pandemia ho letto centinaia di studi sulla scienza delle maschere ...