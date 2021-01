Graduatorie ATA terza fascia, titoli di accesso per ogni profilo. Speciale AGGIORNATO, tutte le FAQ (Di domenica 31 gennaio 2021) Graduatorie personale ATA terza fascia per il triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Si attende tra qualche settimana la riapertura per la presentazione della domanda attraverso Istanze on line. La bozza di decreto è stata inviata al CSPI per il prescritto parere, nel frattempo si pensa agli eventuali punteggi e alla scelta della provincia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 31 gennaio 2021)personale ATAper il triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Si attende tra qualche settimana la riapertura per la presentazione della domanda attraverso Istanze on line. La bozza di decreto è stata inviata al CSPI per il prescritto parere, nel frattempo si pensa agli eventuali punteggi e alla scelta della provincia. L'articolo .

orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia, titoli di accesso per ogni profilo. Speciale AGGIORNATO, tutte le FAQ - orizzontescuola : Graduatorie ATA: chi è inserito in seconda fascia può cambiare provincia per l’inserimento in prima passando dalla… - zazoomblog : ATA graduatorie terza fascia: come si calcola il punteggio di servizio - #graduatorie #terza #fascia: #calcola - orizzontescuola : ATA graduatorie terza fascia: come si calcola il punteggio di servizio - TecnicaScuola : Graduatorie ATA: valutazione titoli e servizi addetto alle aziende agrarie [FAQ] - -