Cena di nozze al ristorante | ma arrivano i carabinieri | multati sposi e invitati | chiuso il locale

Leggo.it

Dopo il matrimonio, con 17 invitati, avevano deciso di festeggiare con una cena di nozze in un ristorante. Una coppia di sposi e il ristoratore non avevano però fatto i conti con i carabinieri, che hanno scoperto la violazione delle norme anticontagio per fronteggiare l'emergenza coronavirus. I militari della stazione di Formia hanno interrotto la cerimonia e multato tutti i presenti.