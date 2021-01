Briatore piomba nel dramma | Uomini e Donne | quelle voci impensabili su Elisabetta Gregoraci

(Di domenica 31 gennaio 2021) Un'idea che Maria De Filippi coltiva da tempo. Si parla di un nuovo format per, lo storico programma di Canale 5. Si parla di una versione vip del dating-show, destinata alla prima serata su Canale 5. E ora, le indiscrezioni relative al nuovo progetto, si fanno sempre più insistenti e trovano conferme su Nuovo Tv. Il progetto è possibile, si può fare, e sarebbero moltissimi i vip e vippettini pronti a tutto pur di prendervi parte. E alcuni nomi sono oggettivamente clamorosi: Kikò Nalli, Valeria Marini e soprattutto(e, nel caso, chissà cosa ne penserà Flavio, già parecchio contrariato per la sua partecipazione al GfVip). AVip, però, ci sarebbe una rivoluzione in termini di opinionisti: addio a quelli ...

Ultime Notizie dalla rete : Briatore piomba

Liberoquotidiano.it

l'imbarazzo in studio. 'Ci sono stati dei baci. Non so se lui se li ricorda, penso di sì. Ci ... 'Non ci siamo divertiti, è un rapporto puro - racconta la ex di Flavio-. Avere una ...Ma la ex di Flavio, fuori dalla casa, avrebbe un'altra storia. Con chi? Con tal Mr. Rain , un rapper che ha conosciuto durante Battiti Live , il programma che la Gregoraci conduce: sarebbe ...