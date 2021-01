Bodybuilder 46enne in perfetta forma stroncato dal Covid | morto dopo un mese in coma

(Di domenica 31 gennaio 2021) Gli amici di Anthony Williams sono increduli per la sua morte, a causa del Coronavirus. Era molto attento al regime alimentare e passava più tempo in palestra che a casa Amava tenersi ine curare il suo corpo ed in questo era estremamente scrupoloso ma ilse lo è ugualmente portato via. Anthony L'articolo NewNotizie.it.

Anthony Williams era ungallese scomparso a soli 46 anni dopo un lungo periodo di ... Andrew Follant, amico delche conosceva da quando entrambi avevano 19 anni si è detto incredulo: '...Ilera finito in coma indotto la sera di Natale. Uno dei suoi più cari amici, Andrew Follant, che lo conosceva da quando entrambi avevano 19 anni, ha detto di non poter credere a questa morte ...Gli amici di Anthony Williams sono increduli per la sua morte, a causa del Coronavirus. Era molto attento al regime alimentare e passava più tempo in palestra che a casa ...Lascia una figlia di 10 anni. Un amico: “Nessuno era in forma come lui, mai avremmo pensato che potesse morire così presto e da solo” ...