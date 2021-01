Udinese | Gotti | “Con lo Spezia uno scontro diretto Ci manca la vittoria Llorente…”

(Di sabato 30 gennaio 2021) L'si prepara alla sfida di campionato con loe misteralza la soglia di attenzione nei suoi ragazzi. "La classifica dice che è uno- esordisce l'allenatore dell'in conferenza- , piùdi così non si può visto che i punti sono gli stessi. In settimana ho avuto l’impressione che la squadra fosse consapevole di questo. Astinenza da punti? Sicuramente ci infastidisce il fatto che lamanchi da tanto. La classifica non ci soddisfa e pesa molto. Loha fatto un girone d’andata molto buono meritando tutti i punti che ha. Llorente? Bello vederlo quando si allena, dà molta positività".caption id="attachment 1054245" align="alignnone" width="5568", getty ...

