Paracadutista muore in un incidente in aero club (Di sabato 30 gennaio 2021) Un Paracadutista di 35 anni, residente in provincia di Lecco, è morto in seguito ad un incidente questa mattina all'aero club del Migliaro, a Cremona. Stando ai primi accertamenti, è stato un ... Leggi su leggo (Di sabato 30 gennaio 2021) Undi 35 anni, residente in provincia di Lecco, è morto in seguito ad unquesta mattina all'del Migliaro, a Cremona. Stando ai primi accertamenti, è stato un ...

laprovinciadilc : Schianto all’atterraggio Muore paracadutista - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Cremona, paracadutista muore in un incidente in aero club #cremona - Babbaribba : RT @MediasetTgcom24: Cremona, paracadutista muore in un incidente in aero club #cremona - leggoit : Cremona, paracadutista di 35 anni muore in un incidente in aero club - lecco_notizie : Tragedia a Cremona, muore un giovane paracadutista lecchese -

Ultime Notizie dalla rete : Paracadutista muore Paracadutista muore in un incidente in aero club

Il paracadutista ha subito perso conoscenza ed è rimasto immobile a terra. L'allarme è scattato subito. Nell'arco di pochi minuti sul posto sono giunti gli operatori del 118 (automedica e ambulanza), ...

Schianto all'atterraggio Muore paracadutista - Cronaca, Cremona

Molto noto a Valgreghentino e nel territorio lecchese, il giovane era un esperto paracadutista, oltre che un fotografo e un videomaker. Appena si è diffusa a notizia della tragedia, sul suo profilo ...

Paracadutista lecchese muore a Cremona IL GIORNO Cremona, incidente in aero club: muore paracadutista di 35 anni

La tragedia è avvenuta questo pomeriggio all'Aero club del Migliaro. Nonostante i soccorsi, per la vittima non c'è stato nulla da fare.

Paracadutista di 35 anni muore in un incidente nella fase di atterraggio

Un paracadutista di 35 anni, residente in provincia di Lecco, è morto in seguito ad un incidente questa mattina all'Aero Club del Migliaro, a Cremona. Stando ai ...

Ilha subito perso conoscenza ed è rimasto immobile a terra. L'allarme è scattato subito. Nell'arco di pochi minuti sul posto sono giunti gli operatori del 118 (automedica e ambulanza), ...Molto noto a Valgreghentino e nel territorio lecchese, il giovane era un esperto, oltre che un fotografo e un videomaker. Appena si è diffusa a notizia della tragedia, sul suo profilo ...La tragedia è avvenuta questo pomeriggio all'Aero club del Migliaro. Nonostante i soccorsi, per la vittima non c'è stato nulla da fare.Un paracadutista di 35 anni, residente in provincia di Lecco, è morto in seguito ad un incidente questa mattina all'Aero Club del Migliaro, a Cremona. Stando ai ...