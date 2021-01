Motomondiale: Dovizioso, 'Honda? Io sono aperto ma dipende dal progetto' (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. - (Adnkronos) - "dipende da cosa propongono, non si tratta di una semplice chiamata. Ci deve essere un progetto, una voglia nel provarci insieme. Se dovesse esserci un'idea di questo tipo, magari per il 2022, sarò il primo a essere contento. sono abituato a fare le cose per bene, quindi se c'è l'intenzione e la voglia da parte di entrambi se ne può parlare. Come dicevo, non sto cercando semplicemente di correre in MotoGP, altrimenti l'avrei potuto fare in un altro modo". Lo dice Andrea Dovizioso in merito ad una possibile chiamata della Honda per rientrare nel mondiale MotoGp. Il pilota forlivese non ha rinnovato il contratto con la Ducati, dopo una collaborazione iniziata nel 2013. "Io sono aperto, però in questo momento non sto cercando un posto per ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. - (Adnkronos) - "da cosa propongono, non si tratta di una semplice chiamata. Ci deve essere un, una voglia nel provarci insieme. Se dovesse esserci un'idea di questo tipo, magari per il 2022, sarò il primo a essere contento.abituato a fare le cose per bene, quindi se c'è l'intenzione e la voglia da parte di entrambi se ne può parlare. Come dicevo, non sto cercando semplicemente di correre in MotoGP, altrimenti l'avrei potuto fare in un altro modo". Lo dice Andreain merito ad una possibile chiamata dellaper rientrare nel mondiale MotoGp. Il pilota forlivese non ha rinnovato il contratto con la Ducati, dopo una collaborazione iniziata nel 2013. "Io, però in questo momento non sto cercando un posto per ...

