LIVE Inter-Benevento 1-0, Serie A calcio in DIRETTA: Lautaro vicino al raddoppio! (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43? Corner di Eriksen che trova Barella fuori area per il tiro, ma c’è fallo su Caldirola in area di rigore. 41? Il Benevento prova sempre a cercare nella prima costruzione Viola, ma il giocatore viene schermato dalle punte dell’Inter. 39? Hakimi per Lautaro che viene murato al momento del tiro. 37? Zero tiri fino a questo momento per il Benevento. 35? Barella per Lautaro che da ottima posizione manda fuori. 33? Eriksen per Hakimi che di testa non trova la porta. 31? Giallo per Depaoli che manda a terra Gagliardini. 29? Il pressing del Benevento che però non arriva oltre al centrocampo. 27? Eriksen agisce precisamente nella posizione di solito occupata da Brozovic. 25? Conte appare soddisfatto di questo inizio ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43? Corner di Eriksen che trova Barella fuori area per il tiro, ma c’è fallo su Caldirola in area di rigore. 41? Ilprova sempre a cercare nella prima costruzione Viola, ma il giocatore viene schermato dalle punte dell’. 39? Hakimi perche viene murato al momento del tiro. 37? Zero tiri fino a questo momento per il. 35? Barella perche da ottima posizione manda fuori. 33? Eriksen per Hakimi che di testa non trova la porta. 31? Giallo per Depaoli che manda a terra Gagliardini. 29? Il pressing delche però non arriva oltre al centrocampo. 27? Eriksen agisce precisamente nella posizione di solito occupata da Brozovic. 25? Conte appare soddisfatto di questo inizio ...

Inter : ?? | DOMANI Pronti per questo sabato sera in nostra compagnia? ?? #InterBenevento è live su @DAZN_IT domani alle 20.… - Inter_Women : ?? #InterFiorentina LIVE! In diretta in quarti di Coppa Italia: forza #InterWomen ???? - Inter : ?? | FOTOGALLERY Una grande rimonta, impreziosita dal gioiello di #Eriksen ?? Guarda tutte le immagini più belle de… - SkySport : Inter-Benevento 1-0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE - fcin1908it : LIVE #InterBenevento 1-0 FINE PRIMO TEMPO Un'ottima Inter ma con il solito problema: troppi, troppi gol sbagliati -