La furia di un figlio narcisista che non può sentirsi sconfitto

(Di sabato 30 gennaio 2021) Karen Rubin In rete c'è un video in cui Benno si inietta sostanze anabolizzanti. Il suo sogno? Essere un super uomo In rete c'è un filmato che riprende Benno Neumair mentre si inietta sostanze anabolizzanti. Sorride alla telecamera, si infila la siringa nella spalla, invitando i suoi ammiratori al silenzio. Benno sa che l'uso di steroidi per aumentare la massa muscolare è illegale ma si filma e mette il video in rete incurante delle regole e del rischio legale. Se sarà confermato che è l'assassinio dei suoi genitori entrerà nella lista dei figli che hanno ucciso il padre, la madre o entrambi senza pietà. Benno però non è un novello Pietro Maso, non somiglia a Erika De Nardo e non sembra avere la personalità di Ferdinando Carretta. Ricorda Matteo Ettore Albanesi, il bodybuilder che sfregiò con l'acido la sua ex fidanzata andando da Varese a Tenerife con la sua nuova ...