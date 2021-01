Inter-Benevento | programma e telecronisti Dazn Serie A 2020 2021

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ile isudi, match valido per la ventesima giornata di. Tutto pronto a San Siro per lo scontro tra i nerazzurri e i sanniti che stanno disputando un campionato sopra la media. La squadra di Conte, però, non vuole perdere altri punti per strada: calcio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 30 gennaio.sarà visibile sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi. SportFace.

Dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia, l'vuole riprendere la marcia in campionato contro ildi Pippo Inzaghi, che invece ha pareggiato col Torino nella scorsa giornata. Diretta alle 20:45 su DAZN1., il rilancio di ...SEGUILIVE SUL NOSTRO SITO, dove vederlaandrà in scena allo stadio San Siro di Milano alle 20.45 e sarà visibile in diretta esclusiva, sia tv ...Inter-Benevento, ventesima giornata di Serie A 2020/2021, oggi in diretta tv. Orario d'inizio, canale, quando è e come vederla in streaming.LIVE calciomercato - Roma, Reynolds sbarca domattina. Cutrone verso il Valencia. E Pinamonti si muove? La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiv ...