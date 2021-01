C’è posta per te 2021: ospiti 30 gennaio (Di sabato 30 gennaio 2021) Stasera, 30 gennaio 2021, C’è posta per te sarà in onda in prima serata su Canale5 con una nuova puntata, come sempre guidata da Maria De Filippi, alla sua 24esima conduzione del people show più visto della tv italiana. Come in ogni puntata, il programma ospiterà sia gente comune, che vip: stasera sarà la volta del musicista e cantante Gianni Morandi e del centrocampista della Roma e della Nazionale Nicolò Zaniolo insieme alla sua mamma Francesca. Morandi e Zaniolo saranno le sorprese speciali che una persona comune farà a un suo caro, parente o amico, per ringraziarlo e fare un regalo particolare. Al centro di ogni storia ci saranno come sempre i sentimenti e le emozioni, con vicende che faranno sorridere e altre che ci faranno commuovere. Storie di gente che proverà a ricongiungersi a una persona amata, oppure rivedere una persona ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 30 gennaio 2021) Stasera, 30, C’èper te sarà in onda in prima serata su Canale5 con una nuova puntata, come sempre guidata da Maria De Filippi, alla sua 24esima conduzione del people show più visto della tv italiana. Come in ogni puntata, il programma ospiterà sia gente comune, che vip: stasera sarà la volta del musicista e cantante Gianni Morandi e del centrocampista della Roma e della Nazionale Nicolò Zaniolo insieme alla sua mamma Francesca. Morandi e Zaniolo saranno le sorprese speciali che una persona comune farà a un suo caro, parente o amico, per ringraziarlo e fare un regalo particolare. Al centro di ogni storia ci saranno come sempre i sentimenti e le emozioni, con vicende che faranno sorridere e altre che ci faranno commuovere. Storie di gente che proverà a ricongiungersi a una persona amata, oppure rivedere una persona ...

