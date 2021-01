Scende in campo Resident Evil Re:Verse, 90 minuti di gameplay in multiplayer (Di venerdì 29 gennaio 2021) Non ci sarà solo Resident Evil Village. A maggio, i fan della saga survival horror potranno testare pad alla mano anche l’atipico Resident Evil Re:Verse, esperienza multiplayer che fa Scendere in campo i volti più noti dell’intera narrazione zombesca made in Capcom. Un progetto, questo, che la casa di Osaka ha svelato in via ufficiale sul palco virtuale dello speciale showcase dedicato a Resident Evil, che ha fissato pure la release dell’ottavo, attesissimo capitolo. Il titolo online dall’impianto shooter raccoglie l’eredità del recente Resident Evil Resistance – qui per la recensione della modalità gratuita del remake di Resident Evil 3 Nemesis -, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Non ci sarà soloVillage. A maggio, i fan della saga survival horror potranno testare pad alla mano anche l’atipicoRe:, esperienzache fare ini volti più noti dell’intera narrazione zombesca made in Capcom. Un progetto, questo, che la casa di Osaka ha svelato in via ufficiale sul palco virtuale dello speciale showcase dedicato a, che ha fissato pure la release dell’ottavo, attesissimo capitolo. Il titolo online dall’impianto shooter raccoglie l’eredità del recenteResistance – qui per la recensione della modalità gratuita del remake di3 Nemesis -, ...

