Sampdoria-Juventus domani in tv | data | orario e streaming Serie A 2020 2021

Sampdoria-Juventus sarà visibile domani in tv: ecco come vedere il match valido per la ventesima giornata di campionato della Serie A 2020/2021. Tra le squadre più in forma del momento ci sono sicuramente i bianconeri, che hanno reagito alla sconfitta contro l'Inter ed hanno ottenuto tre vittorie in tre competizioni diverse. L'obiettivo è ottenere punti per alimentare le speranze del sogno scudetto. Buon periodo anche per gli uomini di Ranieri, che nell'ultimo turno hanno espugnato il Tardini di Parma e sono sempre più lontani dalla zona retrocessione. L'appuntamento è per sabato 30 gennaio 2021 alle ore 18.00. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A, canale visibile anche in streaming per gli abbonati su Sky Go.

