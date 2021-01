Recovery Fund: uno strumento della Ue per aumentare il suo potere sugli Stati (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Recovery Fund serve per aumentare il potere di direzione e controllo dell'Unione europea sugli Stati. Un altro surrettizio trasferimento di sovranità, ceduta senza neppure fare i conti esatti di quanto ci verrebbe concesso, avverte l'economista Leggi su firenzepost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilserve perildi direzione e controllo dell'Unione europea. Un altro surrettizio trasferimento di sovranità, ceduta senza neppure fare i conti esatti di quanto ci verrebbe concesso, avverte l'economista

LauraGaravini : La priorità per noi continua ad essere il paese. Il superamento dell’emergenza sanitaria e la migliore gestione pos… - fattoquotidiano : RECOVERY FUND Tutti ne parlano e ne scrivono: una pioggia di giudizi che pare però non poggiare mai su un’attenta l… - NicolaPorro : Il #Recovery è tutto tranne che un regalo europeo e non può restare in mano all’inaffidabile governo giallorosso. M… - PAOLOMASSARI3 : @makkox Per un'intervista sono 80mila, per appoggiare Conte serve tutto il recovery fund. - MLipperi : RT @LeoWh1te_: Per avere il #RecoveryFund l'#UE chiede di tagliare le pensioni e tassare la PRIMA casa. Capite di chi sono i soldi che son… -